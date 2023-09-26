Ущерб птицефабрики в Татарстане от вспышки гриппа птиц составляет 50 млн рублей

ООО «Лениногорская птицефабрика» (город Лениногорск, Татарстан) оценивает прямой ущерб от вспышки гриппа птиц в сумме 50 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сегодня заявил начальник главного управления ветеринарии правительства республики Алмаз Хисамутдинов.

В связи со вспышкой на птицефабрике 29 августа был объявлен карантин. Для предотвращения распространения инфекции на предприятии уничтожили 213 тыс. кур-несушек и 225 тыс. яиц.

Господин Хисамутдинов сказал, что данный очаг заболевания планируется ликвидировать «в ближайшее время».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», Лениногорская птицефабрика принадлежит его генеральному директору Накипу Хайрутдинову. Выручка в 2022 году составила 244,6 млн руб., чистая прибыль — 570 тыс. руб. Мощности рассчитаны на производство 65 млн яиц в год.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"