В Свердловской области произошло ДТП с двумя грузовиками и легковушкой

В Асбесте (Свердловская область) произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В пресс-службе регионального УГИБДД уточнили, что инцидент произошел сегодня в 10:00 около ул. Промышленная, 5/1.

По предварительным данным, водитель грузового самосвала CAMC не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящие перед перекрестком автомобили ВАЗ-2113 и МАЗ. В результате пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир легковушки.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, помогая автомобилистам в проезде участка аварии.

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