Хинштейн сообщил о задержании экс-замглавы самарского управления Росимущества

Бывший заместитель руководителя Самарского территориального управления Росимущества Алия Ишмуратова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Вместе с ней силовики задержали еще троих человек — предполагаемых сообщников бывшей чиновницы. Информацию разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации парламентария, уголовное дело касается «фальсификации документов, позволивших злоумышленникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны». Его размер превысил 170 млн руб., отметил Александр Хинштейн.

Он также добавил, что указанное уголовное дело было возбуждено по инициативе руководителя Самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева, который якобы не знал о преступлении. Региональные силовики ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов, Самара