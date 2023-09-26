В Саратовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом

По официальным данным министерства здравоохранения Саратовской области в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Так, за 19-25 сентября в регионе зарегистрировали 167 новых случаев подтвержденного коронавируса. Неделей ранее чиновники сообщали о 141 заразившемся.

С начала пандемии COVID-19 выявляли у жителей Саратовской области свыше 326 тыс. раз, выписывали пациентов около 320 тыс. раз.

За минувшую неделю больше всего случаев нашли в Саратове — 94, на втором месте Балашовский район — 39, затем идут Энгельсский — 23, и Балаковский — девять случаев.

У 14 новых пациентов выявили пневмонию, 153 саратовца переносят коронавирус с признаками ОРВИ.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.