Власти Перми объяснили увеличение срока строительства крематория законодательными ограничениями

Пермская городская дума поддержала внесенные мэрией изменения в бюджет города на 2023–2025 годы, предусматривающие перенос расходов на строительство крематория на Восточном кладбище в сумме 70 млн руб. с текущего года на 2024-2025 годы. Как пояснила сегодня на пленарном заседании городского парламента председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Наталья Мельник, 20 сентября в заочном режиме состоялось заседание инвесткомиссии, на котором был рассмотрен и поддержан вопрос о продлении срока реализации этого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, на данный момент препятствием для реализации проекта является решение Верховного суда, которое запрещает использовать крематорий частным структурам. «А мы все прекрасно понимаем, что в планах городской администрации было привлечение частного инвестора на строительство крематория»,— отметил господин Соснин. Он сообщил, что в рамках осенней сессии Государственной думы РФ ожидается внесение в федеральное законодательство поправок, которые разрешат функционирование крематорием в рамках концессионных соглашений. «Деньги, которые изначально планировались на крематорий, в бюджете остаются. Подождем сессию Госдумы, и, если это решение будет принято, я знаю, что есть интересанты, которые готовы зайти в реализацию этого проекта»,— рассказал мэр.

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года было решено строить его на средства бюджета. Реализацию проекта разделили на два этапа и заложили в городской казне средства на эти цели. В июне этого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ вновь заявил о планах достроить крематорий с привлечением частных инвестиций.