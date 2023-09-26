В Туапсе задержали краснодарца, выбросившего перед полицией оружие

Полиция задержала жителя Краснодара, который на просьбу полицейских пройти к служебной машине выбросил самодельный огнестрел с глушителем и патронами и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Патрулируя на улице Невкипелого в микрорайоне Гидростроителей, полицейские заметили парня, который вел себя подозрительно. Правоохранители предложили ему пройти к служебной машине для проверки документов, но тот скрылся. Перед бегством он выбросил похожий на пистолет предмет, глушитель и магазин с шестью патронами. Экспертиза показала, что это короткоствольный огнестрел, сделанный из сигнального пистолета.

Мужчину задержали на одной из улиц Туапсе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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