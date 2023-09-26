В Нижнем Тагиле начнут шить горнолыжные костюмы и мотокуртки
Компания Dragonfly запустит в Нижнем Тагиле швейный цех по производству снегоходных комбинезонов, горнолыжных костюмов и мотокурток. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Площадь производства составит 600 кв. м. Сейчас в помещениях будущего цеха идет ремонт, который планируется завершить в октябре. На площадке кроме швейного оборудования установят проклеечное оборудование и другую технику. Детали для экипировки будут привозить из раскройного цеха в Екатеринбурге.
До конца года в цех планируют трудоустроить 30 человек, а общий штат из 70 сотрудников планируют укомплектовать в первом полугодии следующего года. Dragonfly планирует нанимать на работу выпускников местного колледжа им. Н.А. Демидова.
Dragonfly начал работу в 2011 году в Екатеринбурге. Компания, Компания разработала более 250 собственных моделей экипировки. Ежегодно с выпускается порядка 200 тыс. изделий.