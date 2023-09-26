Глава Саратова получила представление за работу общественного транспорта

Прокуратура Саратова приняла меры реагирования из-за работы автобуса № 18Д. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре сообщили, что проверили соответствие фактического расписания движения автобусов заявленному и нашли несоответствия.

В результате представления были внесены перевозчику, который работает на маршруте, директору МКУ «Транспортное управление» и главе городской администрации Ладе Мокроусовой за плохой контроль за деятельностью предпринимателя.

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Никита Маркелов