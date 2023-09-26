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Уровень безработицы в Самарской области составил 1,9%

Уровень безработицы в Самарской области во втором квартале текущего года составил 1,9%, сообщает самарское отделение ЦБ РФ по ссылкой на данные Росстата. 

Уровень безработицы в регионе оказался меньше, чем по России (3,2%) и в ПФО (2,5%). 

«При этом наибольшая потребность в специалистах отмечалась в регионе на предприятиях обрабатывающего сектора. Также из-за изменения логистики, удлинения и перестройки маршрутов вырос спрос на водителей в сфере грузоперевозок»,— отмечается в сообщении Центробанка. 

Конкуренция за специалистов повлияла на рост заработной платы. Среди обрабатывающих производств региона, согласно статистике, повысился уровень оплаты труда в автомобильной промышленности, производстве строительных материалов, электротехнического оборудования. По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в обрабатывающем производстве в июне этого года в Самарской области увеличилась на 16,2% по сравнению с июнем прошлого года. Увеличился размер зарплаты в сферах культуры, спорта и досуга, гостиниц и общепита, этому в том числе способствовал рост туристического потока в Самарскую область.  

«Рост спроса на рабочую силу в стране объясняется расширением импортозамещающих производств и госзаказа. Чтобы удержать и привлечь сотрудников, кроме повышения оплаты труда самарские предприятия имеют программы подготовки и переподготовки кадров. Региональные органы власти и предприятия расширяют географию подбора персонала, участвуют в межрегиональных ярмарках вакансий, внедряют технологии автоматизации»,— цитируются слова заместителя управляющего отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василия Гордеева.

Сабрина Самедова

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