Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Авито»: спрос на новые иномарки в Нижнем Новгороде вырос летом на 47,3%

В Нижнем Новгороде летом 2023 года спрос на новые автомобили иностранных производителей вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Такие данные публикует сервис «Авито».

По данным исследования, количество объявлений о продаже таких авто выросло на 87,4%. Средняя цена новой иномарки в июне-августе этого года составила 3,18 млн руб. Наиболее востребованными были автомобили Kia, Omoda и Chery.

В целом по России спрос на новые автомобили иностранных брендов летом вырос на 110,5% по сравнению с АППГ, а количество объявлений по продаже таких авто — на 110,7%. Средняя цена новой иномарки составила 2,99 млн руб.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...