«Авито»: спрос на новые иномарки в Нижнем Новгороде вырос летом на 47,3%

В Нижнем Новгороде летом 2023 года спрос на новые автомобили иностранных производителей вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Такие данные публикует сервис «Авито».

По данным исследования, количество объявлений о продаже таких авто выросло на 87,4%. Средняя цена новой иномарки в июне-августе этого года составила 3,18 млн руб. Наиболее востребованными были автомобили Kia, Omoda и Chery.

В целом по России спрос на новые автомобили иностранных брендов летом вырос на 110,5% по сравнению с АППГ, а количество объявлений по продаже таких авто — на 110,7%. Средняя цена новой иномарки составила 2,99 млн руб.

Андрей Репин