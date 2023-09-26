Администрация губернатора возьмет на себя часть функций минфина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о передаче функций краевого минфина к администрации губернатора. Об этом свидетельствует документ указа главы региона.

Среди передаваемых функций указаны: методологическое обеспечение разработки и реализации государственных программ края, их мониторинг, а также обеспечение сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.

В документе уточняется, что контроль за исполнением указа возлагается на руководителя администрации губернатора края. Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.