В Абинске задержали мужчину за стрельбу в кафе

Полицейские в Абинске задержали мужчину, который устроил стрельбу в кафе из-за конфликта с посетителями. Три человека пострадали, их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, между компанией молодых людей и мужчиной с травматическим пистолетом произошел конфликт. Последний выстрелил в своих оппонентов и уехал на машине с места происшествия. В течение часа полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель с разрешением на травматическое оружие.

Мужчину задержали в гостинице, где он снимал номер. Пистолет нашли в припаркованной рядом машине. Трем пострадавшим местным жителям в возрасте от 20 до 22 лет оказали медицинскую помощь. 41-летнего абинца заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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