Из Тобольска возобновят прямые рейсы в Омск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 6 октября возобновит прямые рейсы из Тобольска (Тюменская область) в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе омского аэропорта. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах CRJ200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ЮВТ Аэро» Фото: «ЮВТ Аэро»

Вылет из Тобольска в Омск по пятницам запланирован на 13:50, по воскресеньям — на 10:00. Обратный вылет по пятницам в 13:50 (по омскому времени), по воскресеньям — в 12:50. Время в пути — один час.

Стоимость перелета с учетом багажа — от 3 315 руб.

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