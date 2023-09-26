Глава СКР повторно затребовал доклад об уголовном деле по ЧП в парке «Швейцария»

Председатель СК РФ затребовал от нижегородского управления по уголовному делу о травме, которую получила малолетняя девочка на карусели в нижегородском парке «Швейцария» летом 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

К председателю СК РФ обратилась мать девочки. Она напомнила, что после посещения парка пришлось госпитализировать девочку и ампутировать ей часть пальца. Женщина отметила, что расследование уголовного дела затягивается, виновные до сих пор не найдены. Минувшим летом женщина уже обращалась к Александру Бастрыкину,так как сомневалась в объективности назначенной судебной экспертизы.

Это не единственный случай травмирования детей на аттракционах в «Швейцарии». Как писал «Ъ-Приволжье», парк «Швейцария» был частично открыт после реконструкции в августе 2021 года. Приемки работ не проводилось. В мэрии тогда заявили, что по муниципальному контракту в парке проводится комплексное благоустройство, а не строительство. Поэтому требования Градостроительного кодекса на объект не распространяются, а акт ввода его в эксплуатацию не требуется.

После открытия малолетняя девочка каталась на горке, ее палец попал в слишком большой зазор между конструктивными элементами. Фаланга пальца была повреждена, спасти палец врачам не удалось. После инцидента горку, на которой девочке оторвало фалангу, демонтировали. Региональное управление СК РФ возбудило после случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности»). По итогам расследования на 40 тыс. руб. был оштрафован начальник производства завода, где была изготовлена горка.

В минувшие выходные ребенок упал с горки в парке мальчик. По словам очевидцев,ребенок после падения потерял сознание и бьыл отправлен в больницу.

Андрей Репин