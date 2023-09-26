На платных парковках Перми будут эвакуировать автомобили без номеров

Вчера на заседании партии «Единая Россия» в Пермской городской думе рассмотрели итоги исполнения решений фракции в сфере парковочной политики — речь шла об администрировании доходов от пользования платными парковками. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Представитель Пермской дирекции дорожного движения рассказал, что был проанализирован опыта Казани и Москвы по организации взаимодействия городских властей и надзорных органов, Росгвардии по работе с неоплатой парковочных мест. Также был проведен мониторинг транспортных средств с закрытыми номерами, усилена деятельность по штрафам, взаимодействие со службой судебных приставов. В результате часть автовладельцев, ранее закрывавших номера, стала оплачивать парковку, а другая часть снимает номера. Идет подготовка регламента эвакуации таких транспортных средств, налажены контакты с краевым минтрансом.

Представитель Пермской дирекции дорожного движения ответил, что среднее время занятости парковок с момента введения оплаты уменьшилось с 3,5 часа до 20–30 минут. В ближайшей перспективе властей значится открытие перехватывающих парковок на ул. Мира, 45, и в Разгуляе.

Напомним, ближайший этап расширения платной зоны парковок запланирован на 2 октября. Городские власти намерены расширить платную зону до улицы Плеханова включительно на улицах Луначарского, Ленина, Петропавловской и Екатерининской. Стоимость парковки в этой зоне составит 20 руб. за час.