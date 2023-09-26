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В Ижевске к мемориалу в школе №88 несут цветы в память о трагедии

В столице Удмуртии жители, желающие почтить память погибших при стрельбе в школе №88, могут свободно пройти на территорию учреждения в Сквер памяти. Ижевчане и неравнодушные гости города несут к мемориалу цветы и игрушки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Напомним, стрельба в школе №88 произошла 26 сентября 2022 года. Ее начал 34-летний выпускник учреждения Артем Казанцев. Мужчина вошел в здание, убил находившихся у входа сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами стали 18 человек, пострадали больше 20 человек. Нападавший покончил с собой.

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