В Ижевске к мемориалу в школе №88 несут цветы в память о трагедии

В столице Удмуртии жители, желающие почтить память погибших при стрельбе в школе №88, могут свободно пройти на территорию учреждения в Сквер памяти. Ижевчане и неравнодушные гости города несут к мемориалу цветы и игрушки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Напомним, стрельба в школе №88 произошла 26 сентября 2022 года. Ее начал 34-летний выпускник учреждения Артем Казанцев. Мужчина вошел в здание, убил находившихся у входа сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами стали 18 человек, пострадали больше 20 человек. Нападавший покончил с собой.