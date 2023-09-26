«Россети Тюмень» провели свыше 130 уроков по электробезопасности в Тюменском макрорегионе

В период летних каникул «Россети Тюмень» познакомили порядка 5,7 тысяч детей и более полутысячи взрослых, проживающих на территории Югры, Тюменской области и ЯНАО с основами электробезопасности. Специалисты провели свыше 130 тематических уроков в пришкольных лагерях, детских садах, оздоровительных, спортивных и культурных центрах и на других площадках, во время которых дети узнали о природе возникновения электрической энергии, ее полезных и опасных свойствах, а также повторили правила поведения вблизи энергообъектов. Для закрепления информации энергетики использовали мультимедийные презентации и тематические видеоролики.



В рамках информационной кампании работники «Россети Тюмень» также организовали рейды по береговым линиям водоемов и популярным местам отдыха жителей Тюменского макрорегиона. В местах рыбной ловли и зонах разрешенной охоты обновлены и дополнительно установлены предупреждающие знаки и таблички.

Системообразующая энергокомпания уделяет значительное внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц. Всего с начала года «Россети Тюмень» провели около 300 лекций для 14 тысяч жителей макрорегиона и распространили порядка 2 тысяч информационных материалов.