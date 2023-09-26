В Сочи на госгранице задержали разыскиваемого за кражу россиянина
В пункте пропуска через государственную границу «Адлер» задержали гражданина РФ, находящегося в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчина 1967 года рождения находится в международном розыске за кражу (по ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сотрудники управления выявили его при реализации контрольных функций.
Мужчину передали полицейским для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.
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