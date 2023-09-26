Свердловчане активнее всех в УрФО заказывают новые iPhone

Жители Свердловской области активнее всех в Уральском федеральном округе (УрФО) заказывают себе новые iPhone. На свердловчан пришлось 80% оформлений, сообщают аналитики Мегафона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На модели с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ пришлось 44% и 35% предзаказов соответственно. Самым популярным цветом iPhone у свердловчан стал натуральный титан. Кроме того, в Свердловской области оформили заказ на самый дорогой экземпляр за почти за 256 тыс. руб. Речь идет об iPhone 15 Pro Max 1TБ.

Продажи новых устройств компании Apple стартовали 22 сентября. Компания представила новые смартфоны iPhone 15, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro, а также смарт-часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

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