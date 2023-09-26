«Цель законопроекта — снижение количества судебных споров»

В Госдуму внесен проект поправок к федеральному закону о госрегистрации недвижимости, которым предлагается предоставить каждому из супругов право обращаться в Росреестр с заявлениями об установлении запрета на совершение сделок с совместной собственностью без личного участия соответствующего заявителя. Дело в том, что по закону распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию. И предполагается, что при продаже, например, квартиры одним из супругов он действует с согласия другого. Однако факты злоупотребления правами в ущерб семейным интересам без уведомления супруга не так уж редки, говорится в пояснительной записке. Сейчас закон позволяет совершить такую сделку, но супруг, чье согласие не было получено, может в течение года через суд признать ее недействительной. Впрочем, это очень финансово и трудозатратно, а кроме того, не всегда есть возможность успеть оспорить сделку в срок. В результате права одного из супругов могут быть нарушены. Поэтому введение возможности установления такого запрета, по мнению авторов законопроекта, должно защитить общую собственность супругов. Инициативу комментирует краснодарский юрист Вероника Якушева.

Вероника Якушева

Фото: предоставлено автором

«Предложенная идея весьма спорна. Для начала следует отметить, что инициатива в меньшей степени касается тех случаев, когда оба супруга значатся в ЕГРН как собственники. Сейчас они и так, как, в принципе, и любой собственник имеют возможность подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, без их личного участия. Авторами законопроекта предполагается, что такая норма будет направлена прежде всего на защиту тех лиц, которые по закону являются сособственниками соответствующих объектов недвижимости вместе со своими супругами, но сведения о них не внесены в ЕГРН. Речь идет о тех случаях, когда имущество было приобретено в период брака на имя одного из супругов либо до брака оно принадлежало одному из супругов, но в ходе совместной жизни было существенно реконструировано, улучшено, в результате чего его стоимость значительно выросла.

Однако, на мой взгляд, законопроект не учитывает, что автоматическая регистрация запрета, внесенного одним супругом, на все имущество другого, может нарушать права и законные интересы последнего. Ведь в подобных случаях общий статус имущества еще только предполагается, но он еще не закреплен, например, решением суда, как в принципе, это мы видим и при разводах. А на сотрудников Росрееста не могут быть возложены функции суда по отнесению того или иного недвижимого имущества к общему имуществу супругов. Установление этих юридических обстоятельств является прерогативой только суда. Поэтому в данный момент не совсем понятно, на каком основании государственный регистратор должен будет вносить соответствующие записи в реестр.

Помимо этого супругу, являющемуся единоличным собственником недвижимости, придется снимать подобные необоснованные запреты через суд, а Росреестр в таких судебных разбирательствах будет привлекаться в качестве ответчика, то есть, на него ляжет бремя доказывания общего характера этого имущества, но к каким доказательствами он будет при этом апеллировать? Рассчитывать на то, что их представит заявитель, злоупотребивший правом?

Мне видится, что заявленная цель законопроекта — снижение количества судебных споров об оспаривании сделок по продаже совместного имущества супругов — может быть нивелирована появлением новых процессов — об оспаривании регистрационных записей.

И тут я вижу еще одну проблему — это сокращенные сроки для обжалования действия административного органа. Не исключаю в связи с этим такую ситуацию: Росреестр по необоснованному заявлению одного из супругов устанавливает необоснованный запрет, второй супруг, разумеется, ничего об этом не знает, а когда узнает о запрете и обращается в суд, то выясняется, что срок для обжалования истек. При этом в восстановлении срока ему может быть отказано на том основании, что сведения ЕГРН являются для него открытыми, и он имел возможность получить их вовремя».

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