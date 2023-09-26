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В Ижевске 77% жителей «за» отмену налога на доходы лиц с зарплатой до 30 тысяч рублей

В столице Удмуртии 77% опрошенных поддерживают отмену налога на доходы физических лиц для жителей, чья заработная плата меньше 30 тыс. руб. При этом мужчины инициативу поддерживаю активнее женщин — 79% и 74%, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что ижевчане младше 34 лет также поддерживают предложение активнее, чем более взрослые респонденты (80%). Однако наиболее значительную поддержку законопроект получил у тех, кого он напрямую касается. В частности, его одобряют 83% ижевчан, оплата труда которых меньше 30 тыс. руб.

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