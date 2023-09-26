В Сочи реализуют инвестпроекты на 480 млрд рублей

Инвестиционный портфель Сочи состоит из 47 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 480 млрд руб. В результате их реализации в городе появится более 18 тыс. новых рабочих мест, рассказал «Ъ-Кубань» глава курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

27 инвестпроектов реализуют в санаторно-курортной и туристической сферах, большая часть из них запланирована на 2025–2026 годы. В результате номерной фонд курорта увеличится на 16,5 тыс., появится свыше 15 тыс. новых рабочих мест.

«Особое внимание уделяется реконструкции и реновации крупных комплексов. Это такие проекты, как санаторий "Волна" и пансионат "Кристалл" в Хостинском районе. Там не только сохранен объект культурного наследия, но и построен новый пятизвездочный корпус с воссозданием лечебно-оздоровительной базы. Современная реконструкция объектов ведется и в санаторно-курортном комплексе "Медвежий угол" в Адлерском районе, она включает в себя развитие комплекса с водолечебницей»,— рассказал Алексей Копайгородский.

Второе и третье места в инвестпортфеле Сочи разделили проекты в торгово-логистической сфере и комплексном жилищном строительстве с созданием комфортной городской среды. Кроме того, проекты реализуются в сельском хозяйстве, топливной энергетике, спорте и рекреации.

Глава курорта также рассказал, что в настоящее время в Сочи реализуются четыре масштабных проекта с общим объемом инвестиций 4,2 млрд руб. Три из них направлены на строительство торговых и складских объектов, многофункциональных центров.

«На улице Конституции в Центральном районе строится торговый комплекс с ледовой ареной, завершить работы планируется в 2024 году. В результате город получит современный комплекс с ледовой спортивной инфраструктурой для хоккея и фигурного катания. Будет создано шестьдесят рабочих мест, объем инвестиций составит более 750 млн руб. Также в городе будут реализованы проекты развития сети газовых заправок на территории Адлерского района»,— сообщил Алексей Копайгородский.

Еще семь новых масштабных проектов находятся в работе. В частности, в Адлерском районе планируют построить логистический центр и футбольный спортивный комплекс.

Более подробно — в интервью Алексея Копайгородского.

Маргарита Синкевич

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