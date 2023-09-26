В Оренбуржье вводится комендантский час для подростков

Комендантский час будет введен на территории Оренбургской области с 1 октября по 30 апреля. В указанный период он действует с 22:00 до 6:00 (MSK+2). Об этом сообщает администрация региональной столицы со ссылкой на муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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«В соответствии с Законом Оренбургской области детям, не достигшим 16 лет, в ночное время запрещено находиться в общественных местах – на улицах, стадионах, в парках, скверах, в магазинах, в общественном транспорте, учреждениях развлечений и досуга без сопровождения родителей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, подросткам, не достигшим 18 лет, запрещено посещать бары, рестораны и другие места продажи алкоголя. За нарушение комендантского часа санкции будут применены к их родителям или законным представителям.

Георгий Портнов