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Новый депутат гордумы Перми войдет в состав двух комитетов

Полковник полиции Антон Мелюхин, избранный на сентябрьских выборах в пермскую городскую думу, войдет в состав комитетов по экономической политике и по местному самоуправлению и регламенту. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте гордумы.

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

Сегодня господин Мелюхин получил от спикера гордумы Дмитрия Малютина удостоверение депутата. Решение о вхождении политика в состав комитетов будет принято на сегодняшнем заседании.

Напомним, весной 2023 года мандат депутата гордумы по округу №5 Сергея Захарова стал вакантным в связи со сложением полномочий политиком. В 2022 году господин Захаров переехал в Германию и выступил с критикой СВО. Директор по развитию производства АО «Полиэкс» и экс-руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин победил на выборах 10 сентября, набрав 57,41% голосов избирателей. Господин Мелюхин представляет партию «Единая Россия».

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