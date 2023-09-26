В ярославский суд направили дело о мошенничестве с использованием криптовалюты

В Ярославской области в суд направили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Московской области, который обвиняется в совершении 8 эпизодов мошенничества. Общий ущерб составил 5,2 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый в 2017-2022 года на сайте бесплатных объявлений покупал аккаунты с положительными отзывами и размещал на них объявления о продаже техники. При этом он не планировал предоставлять товары покупателям. Предлагаемое оборудование использовалось для майнинга криптовалюты и расплачивались потерпевшие перечислением указанных платежных средств на криптокошелек обвиняемого.

В 2020 году житель Иркутска хотел купить 6 видеокарт, но обвиняемый, якобы являясь надежным поставщиком, убедил потерпевшего в выгодности своего предложения. Тот захотел уже купить 140 видеокарт и расплатиться за них криптовалютой. Обвиняемый на данные условия согласился, но после перевода оплаты за товар в криптовалюте, эквивалентной более 1,5 млн руб., товар так и не предоставил.

Аналогично обвиняемый обманул жителей Воронежа и Омска на сумму 3,4 млн руб. в криптовалюте. Еще пять фактов мошенничества было выявлено в отношении жителей Ярославля, Воронежа и Казани. Ущерб составил от 11 до 87 тыс. руб. Всего по 8-ми эпизодам мошенничества ущерб составил 5,2 млн руб.

«В ходе следствия сотрудниками полиции была назначена комплексная комиссионная судебная бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза с целью установления стоимости предмета хищения — криптовалюты, производство которой было поручено экспертам отдела экономической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации. Данного рода экспертиза является пятой по счету в практике экспертов, которая была проведена в Российской Федерации, так как преступления такого рода — большая редкость»,— сообщили в УМВД.

Обвиняемый был задержан в Московской области и заключен под стражу в Ярославской области. Дело передано в суд.

Алла Чижова