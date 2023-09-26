«Для Баку главное сейчас — не перегнуть палку»

Россия надеется, что переговоры Баку и Степанакерта приведут к полноценному миру. Пока главная задача — восстановить обычную жизнь в регионе и обеспечить безопасность армянского населения Нагорного Карабаха, заявили в российском МИДе. В успехе интеграции карабахских армян в азербайджанское общество уверен и президент страны Ильхам Алиев. Об этом он заявил во время совместного выступления с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча проходила в Нахичевани на границе с Арменией. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин не уверен, что на этом конфликт Баку и Еревана завершен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев решил принять своего главного союзника, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, именно в Нахичевани, не сулит Армении ничего хорошего.

Дело в том, что после безоговорочной военной победы над армянами и капитуляции Нагорного Карабаха следующая цель Баку — пробить коридор между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республики, которые сегодня отделяют друг от друга армянские земли.

Тем более что азербайджанские националисты, тезисы которых все чаще берет на вооружение окрыленная победой центральная власть, считают эти земли вовсе не армянскими, а своими. И Сюникскую область Армении (ту самую, которая отделяет Нахичевань от Азербайджана) в Баку называют «Западным Зангезуром».

Еще в августе 2021 года Ильхам Алиев исчерпывающе высказался на эту тему: «Западный Зангезур в настоящее время находится под контролем Армении. Но в результате прокладки Зангезурского коридора мы, конечно же, используя его, вернем своих граждан за землю предков. Такие планы есть, и это естественно. Потому что наши граждане были насильно изгнаны с территории Армении. И у них есть полное право жить на земле своих предков. Мы оставляем это на следующий этап».

Подобная откровенность оставляет армянскому премьеру Николу Пашиняну мало шансов объяснить соотечественникам возможные будущие уступки Азербайджану в отношении Зангезурского коридора, даже если он захочет на них пойти.

Слишком велика опасность, что чисто транспортными, логистическими вопросами дело не ограничится, что аппетит приходит во время еды, что в Баку решат ковать железо, пока горячо, добивать армян, пока для этого складывается уникально благоприятная международная обстановка.

А именно: Москва, формальный союзник Еревана по ОДКБ, слишком поглощена украинским конфликтом, а Запад не хочет создавать себе лишние проблемы в отношениях как с Баку, у которого он закупает энергоносители, так и с Анкарой.

На первый взгляд, так оно и есть. Все козыри на руках у Алиева, и в том, что касается Карабаха, он этим мастерски воспользовался. Но здесь главное — не перегнуть палку, не заиграться, вовремя остановиться.

Покушение на территорию собственно Армении может вызвать совсем иную реакцию в мире, чем решение проблемы Карабаха, который, несмотря на всю специфику ситуации, формально всегда считался частью Азербайджана.

Если же в Баку решат добивать Армению на ее территории, и для Москвы, и для Запада это станет уже гораздо более серьезным вызовом.

С точки зрения международного престижа, имиджа, репутации и отношений с другими союзниками Россия не может допустить, чтобы на ее партнера по военному блоку безнаказанно нападали. Это уже двойная сплошная, которую Москва не может позволить пересечь, если хочет, чтобы к ней с уважением относились на постсоветском пространстве и не только.

И здесь уже на задний план отходит даже стойкая антипатия, которую многие в российском руководстве испытывают к нынешнему армянскому премьеру.

Что касается западных политиков, то и им сложно будет объяснить своим избирателям, почему в ответ на столь очевидный акт агрессии против суверенного государства они не ввели в отношении Баку жесткие санкции, почему как ни в чем не бывало продолжают покупать у него газ и нефть.

И тут уж никак не уйти от обвинений в двойных стандартах, которые наверняка будут звучать. Причем оглушительно, учитывая влияние и эмоциональную заряженность армянской диаспоры в США, Франции и других ключевых государствах Запада.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".