Повторное включение «ОДК-Стар» в санкционный список США может быть связано с орфографией

Вчера Минфин США сначала удалил из санкционного списка предприятие «ОДК-Стар», а потом внес его обратно. Как обратила внимание радиостанция Business FM, дело может быть просто в дефисе и, таким образом, является формальностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из списка была удалена запись о юрлице "AO ODK STAR" (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY STAR; a.k.a. "JSC UEC STAR"), а внесена — о юрлице AO ODK-STAR (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY STAR; a.k.a. JSC UEC STAR). В записи также появились более подробные данные о компании, в том числе адрес ее сайта.

Пермское предприятие попало под санкции в середине сентября, когда Минфин США обвинил компанию в связях с иранской госкорпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Вчера федеральные СМИ сообщили об отмене санкций в отношении «ОДК-Стар», однако, как указано в сводке изменений списка SDN OFAC, компания сразу же вновь оказалась под санкциями.

АО «ОДК-СТАР» — единственное в России предприятие, занимающееся разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, а также занимается их послепродажным обслуживанием.