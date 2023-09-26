В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершен комплексный остановочный ремонт

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» с 10 по 22 сентября успешно прошел комплексный остановочный ремонт. В сжатые сроки было проведено более 1 600 работ. Задачи выполнялись в круглосуточном режиме с применением цифровой системы контроля.

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Проведены ревизия и ремонт технологического оборудования: колонн, теплообменников, аппаратов; обслуживание насосно-компрессорного оборудования; ремонт строительных конструкций зданий и сооружений производственных подразделений; ремонт динамического оборудования цехов; замена регулирующих клапанов на основных производствах — аммиака и карбамида.

Ремонт объединил около 1 000 специалистов: сотрудников филиалов «ПМУ», «Азот» и «КЧХК» «Уралхима», а также подрядчиков из 17 сторонних организаций.

Работы проводились с применением цифровой платформы «Система управления остановочными ремонтами». Она показывает текущий момент отдельных действий и последовательность мероприятий. Это позволяет не только видеть общую картину выполнения работ в режиме онлайн, но и анализировать статистику ремонтной кампании.

Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Успешный выход из ремонта в установленные сроки стал возможен благодаря эффективной организации работы ремонтных подразделений на всех стадиях процесса.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь