В Пермском крае зарплату получают 7 тыс. из 11,5 тыс. заключенных

Почти 7 тыс. осужденных в Пермском крае трудоустроены и получают заработную плату. Об этом на встрече с краевым губернатором Дмитрием Махониным сообщил начальник пермского ГУФСИН Леонид Мустайкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«В Прикамье трудоустроены 96% осужденных от общего количества подлежащих к работе. В целом это почти 7 тыс. человек»,— цитирует господина Мустайкина «РБК-Пермь». От общего числа заключенных в Пермском крае (11,5 тыс.) это примерно 60%.

«Сейчас перед региональным ГУФСИН стоит задача — увеличить количество мест для размещения и трудоустройства осужденных в исправительных центрах. В прошлом году на территории Прикамья было создано 607 таких мест — это свыше 150% от плана, установленного региону»,— сообщается на сайте правительства Пермского края.

По данным Леонида Мустайкина, объем выпуска товарной продукции осужденными за восемь месяцев составил 1,1 млрд руб. Начальник краевого ГУФСИН добавил, что это рост к уровню 2022 года на 112%.

Напомним, на начало июля 2023 года в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержались 11 531 человек. По сравнению с прошлым годом количество осужденных и следственно-арестованных уменьшилось на 3293 человека.