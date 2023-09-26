Энгельс Саратовской области возглавила Юлия Таушанкова

На первом заседании Энгельсского городского совета депутатов III созыва выбрали главу города, рассказали в пресс-службе районной администрации.

«Председатель территориальной избирательной комиссии Энгельсского района Наталия Романова сообщила, что по 25 одномандатным округам выборы признаны состоявшимися и действительными», — говорится в релизе.

На пост главы Энгельса предложили Юлию Таушанкову, Елену Шуршалову и Павла Журкина. Большинство депутатов поддержало первую кандидатуру. Замглавы городской администрации стал господин Дмитрий Мазуркин.

Дарья Васенина

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