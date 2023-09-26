Городские власти хотят тратить взносы застройщиков на строительство культурно-досуговых центров

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление администрации Перми о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, касающихся соглашений с девелоперами о развитии социнфраструктуры. Сейчас компании вносят в городской бюджет «социальный сбор» за превышение предельной высотности и плотности застройки — 4 тыс. руб. за 1 кв. м жилья. Мэрия хочет направлять эти платежи не только на возведение детских садов и школ, но и на строительство других социально-досуговых объектов.

Как пояснила на заседании комиссии начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, город достиг обеспеченности детскими садами, но в некоторых территориях не хватает дополнительных объектов в сфере образования, культуры и спорта. «Появились нормативы по библиотекам и спортивным залам. Там все очень просто считается, и обеспеченность ими у нас еще не до конца достигнута. Нам еще стремиться и стремиться к ней»,— подчеркнула Мария Норова.

Следующим шагом мэрии будет внесение изменений в решение Пермской думы от 2019 года, регулирующее порядок заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и администрацией города. В него внесут новые статьи расходов «социальных сборов».

Члены комиссии направили предложение мэрии на публичные слушания.

Напомним, о планах городских властей расширить взаимодействие с пермскими девелоперами в сфере развития социнфраструктуры стало известно недавно. Выступая на Камском форуме профессионалов рынка недвижимости, мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что средства застройщиков по соглашениям о развитии социнфраструктуры будут направлять и на возведение культурно-досуговых объектов. В районах города не хватает музыкальных школ и детских поликлиник, сообщил Эдуард Соснин.