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Загрузка «Мотовилихи» может вырасти в два раза

ПАО «Мотовилихинские заводы» в следующем году ждет значительное увеличение гособоронзаказа. Об этом сообщил член военно-правительственной комиссии РФ Михаил Осыко на встрече с коллективом предприятия: «Думаю, их (заказов.— «Ъ-Прикамье») прибавится раза в два».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мотовилихинские заводы» являются единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций. Завод изготавливает также системы самоходной и ствольной артиллерии. Гражданский дивизион машхолдинга производит металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В прошлом году стало известно, что основные производства предприятия перешли на трехсменный режим работы.

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