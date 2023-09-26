Загрузка «Мотовилихи» может вырасти в два раза
ПАО «Мотовилихинские заводы» в следующем году ждет значительное увеличение гособоронзаказа. Об этом сообщил член военно-правительственной комиссии РФ Михаил Осыко на встрече с коллективом предприятия: «Думаю, их (заказов.— «Ъ-Прикамье») прибавится раза в два».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Мотовилихинские заводы» являются единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций. Завод изготавливает также системы самоходной и ствольной артиллерии. Гражданский дивизион машхолдинга производит металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В прошлом году стало известно, что основные производства предприятия перешли на трехсменный режим работы.