Загрузка «Мотовилихи» может вырасти в два раза

ПАО «Мотовилихинские заводы» в следующем году ждет значительное увеличение гособоронзаказа. Об этом сообщил член военно-правительственной комиссии РФ Михаил Осыко на встрече с коллективом предприятия: «Думаю, их (заказов.— «Ъ-Прикамье») прибавится раза в два».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мотовилихинские заводы» являются единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций. Завод изготавливает также системы самоходной и ствольной артиллерии. Гражданский дивизион машхолдинга производит металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В прошлом году стало известно, что основные производства предприятия перешли на трехсменный режим работы.