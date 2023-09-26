На Ямале возбудили уголовное дело после затопления теплохода с баржей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после затопления теплохода с баржей и бесследного исчезновения капитана и моториста судна. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, теплоход «Авангард» с несамоходной баржей, груженой строительными материалами, затонул утром 23 сентября на 505 км реки Малая Обь в 40 км от села Мужи Шурышкарского района. Поиски капитана и моториста продолжаются до сих пор.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей происшествия, а также готовят к назначению ряд экспертиз. Местоположение судна зафиксировано на дне реки, с использованием специальной техники сегодня планируется провести его подъем.

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