Прокуратура просит родителей сообщить о поборах в школах и детсадах

Прокуратура Ярославской области, а также районные и городские прокуратуры проверят исполнение закона при взимании платы и осуществлении сборов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проверка проводится по поручению прокурора Ярославской области Александра Лоренца. Для «получения сведений о фактах нарушений закона и несоблюдения прав граждан» с 26 сентября по 05 октября организована горячая линия по вопросам «получения пожертвований, благотворительной помощи, иной платы от физических лиц» в образовательных учреждениях региона. Прокуратура обещает проверить каждый факт возможного нарушения закона.

Антон Голицын