Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура просит родителей сообщить о поборах в школах и детсадах

Прокуратура Ярославской области, а также районные и городские прокуратуры проверят исполнение закона при взимании платы и осуществлении сборов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проверка проводится по поручению прокурора Ярославской области Александра Лоренца. Для «получения сведений о фактах нарушений закона и несоблюдения прав граждан» с 26 сентября по 05 октября организована горячая линия по вопросам «получения пожертвований, благотворительной помощи, иной платы от физических лиц» в образовательных учреждениях региона. Прокуратура обещает проверить каждый факт возможного нарушения закона.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...