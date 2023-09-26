В Курултае Башкирии сформировано четыре фракции

В парламенте Башкирии седьмого созыва сформировано четыре фракции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего по результатам голосования в парламент прошли представители шести партий, но только четыре из них преодолели пятипроцентный барьер. Это „Единая Россия“, КПРФ, ЛДПР и партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, партии «Зеленые» и «Новые люди» имеют в парламенте по одному представителю, так как они были избраны в Курултай по одномандатным округам.

Руководителем фракции «Единой России» избран Салават Хусаинов (ранее ее возглавлял Рустам Ишмухаметов), КПРФ — Юнир Кутлугужин, фракцию партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» возглавил Владимир Нагорный, ЛДПР — Юрий Рудаков.

В парламенте республики шестого созыва также работали четыре фракции.

Константин Толкачев подчеркнул, что в парламенте сохранился расклад политических сил, но изменился численный состав фракций с усилением позиций «Единой России».

Как сообщал «Ъ-Уфа», состав Курултая Башкирии по итогам прошедших 8 сентября выборов обновился более чем наполовину. Среди новичков — боец смешанных единоборств Джефф Монсон, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев, певец Рамиль Бадамшин, Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина. Также желание перейти из исполнительной ветви власти в законодательную выразили министр образования республики Айбулат Хажин, глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров и заместитель министра ЖКХ Вилорий Угаров.

Майя Иванова

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