На Кубани собрали более 150 тысяч тонн фруктов и ягод

В Краснодарском крае урожай фруктов и ягод уже составил более 150 тыс. тонн. При этом в регионе еще продолжают собирать яблоки, персики, сливы и нектарины, сообщает пресс-служба администрации края. Плодов семечковых культур собрали уже около 130 тыс. тонн, косточковых — 22,2 тыс. тонн. Урожай ягод составил более 1,4 тыс. тонн.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край является лидером в стране по производству фруктов и ягод. Хозяйства регион собирают 30% от общероссийского объема. Сейчас площадь садов в регионе составляет 30,5 тыс. га.

«Действующие в регионе меры господдержки сельхозпроизводителей предусматривают выдачу субсидий и грантов. С начала года на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 1,2 миллиарда рублей»,— сказал Вениамин Кондратьев.

За последние шесть лет на Кубани заложили более 10 тыс. га молодых садов. Производство сертифицированных саженцев плодовых культур увеличилось с 4,5 млн до 7,5 млн штук в год.

Татьяна Ручкина

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