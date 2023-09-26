В Уфе при пожаре в здании элеватора пострадал один человек

При пожаре в корпусе Уфимского комбината хлебопродуктов пострадал один человек, он госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. В республиканском министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Сообщение об инциденте в Уфе по Элеваторной улице, 1 поступило в 2:16 по местному времени. Было установлено, что горит технический этаж элеватора. Площадь возгорания составила 60 кв. м, при этом произошло обрушение торцевой стены здания на площади 200 кв. м.

На место происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара. В ликвидации возгорания были задействованы 32 человека и 15 единиц техники.

По данным на 7:56 по местному времени, открытое горение в здании элеватора ликвидировано. Спасатели продолжают тушить пожар.

Наталья Балыкова

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