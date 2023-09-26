Жительница Удмуртии устроила пожар при попытке сжечь мусор в СНТ «Полет»

В Завьяловском районе Удмуртии 25 сентября около 12:40 загорелась древесно-кустарниковая растительность в СНТ «Полет». Причиной инцидента стала местная жительница, решившая сжечь мусор и траву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Общая площадь пожара составила 160 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Женщину пригласили на беседу, где составят протокол за нарушение требований пожарной безопасности.