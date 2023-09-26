Вакцинироваться от гриппа жители Удмуртии смогут в зоопарке и торговых центрах
В Удмуртии за прошедшие выходные 294 жителя вакцинировались от гриппа в выездных пунктах в торговых центрах. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, всего прививки от вируса поставили 139,3 тыс. человек.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Как сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, в регион поступило еще 17 тыс. доз вакцины от гриппа «Гриппол Плюс». Партию распределят по медицинским учреждениям.
В настоящее время жители также могут поставить прививку в Республиканском центре общественного здоровья на площади 50-летия Октября, 21. Кабинет работает с 8:00 до 18:00 часов в будни. Кроме того, 29 и 30 сентября с 10:00 по 15:00 вакцинироваться можно в административном корпусе Зоопарка Удмуртии.
Дополнительные пункты вакцинации работают также по адресам:
- В ТЦ «Флагман Дисконт» поставить прививку можно 26, 27 и 28 сентября с 15:00 до 19:00;
- В ТЦ «Мой порт вакцинироваться можно 26, 27, 28 сентября с 15:00 до 19:00;
- В ТЦ «Сигма» прививочный пункт работает 28 и 29 сентября с 15:00 до 20:00;
- В ТЦ «Талисман» выездная бригада будет работать 29 сентября с 15:00 до 19:00.