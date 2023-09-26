Вакцинироваться от гриппа жители Удмуртии смогут в зоопарке и торговых центрах

В Удмуртии за прошедшие выходные 294 жителя вакцинировались от гриппа в выездных пунктах в торговых центрах. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, всего прививки от вируса поставили 139,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, в регион поступило еще 17 тыс. доз вакцины от гриппа «Гриппол Плюс». Партию распределят по медицинским учреждениям.

В настоящее время жители также могут поставить прививку в Республиканском центре общественного здоровья на площади 50-летия Октября, 21. Кабинет работает с 8:00 до 18:00 часов в будни. Кроме того, 29 и 30 сентября с 10:00 по 15:00 вакцинироваться можно в административном корпусе Зоопарка Удмуртии.

Дополнительные пункты вакцинации работают также по адресам: