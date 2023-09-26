Машиностроение особой важности

В минувшую пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и член военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко посетили ПАО «Мотовилихинские заводы». В канун Дня машиностроителя глава региона поздравил заводчан с праздником и отметил, что предприятие выходит из пятилетней процедуры банкротства, что дает возможность реализовать масштабную инвестиционную программу, в которую будет вложено более 20 млрд рублей. Сегодня «Мотовилиха» продолжает оставаться одним из важнейших заводов для оборонно-промышленного комплекса страны.

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Визит Дмитрия Махонина и Михаила Осыко совпал с несколькими важными для ПАО «Мотовилихинские заводы» событиями. Коллектив предприятия готовился отметить свой профессиональный праздник – День машиностроителя, а в его преддверии стало известно, что новым собственником «Мотовилихи» станет АО «Ремдизель», одним из партнеров которого является государственная корпорация «Ростех». Таким образом, предприятие завершает процедуру банкротства, которая была введена в отношении ПАО еще в марте 2018 года. Все это время краевые власти и «Ростех» держали под контролем ситуацию, связанную с конкурсным производством, в результате одно из крупнейших предприятий региона оказалось в надежных руках.

Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на банкротство, команда «Мотовилихи» смогла сохранить производство и коллектив. По его словам, последние два года предприятие показывает прибыль от работы как «военного», так и «гражданского» дивизиона. Сегодня на «Мотовилихе» трудится около 5 тыс. человек, при этом предприятие продолжает набор кадров. Завершение процедуры банкротства позволит «Мотовилихинским заводам» реализовать масштабную инвестиционную программу, общий объем вложений в модернизацию производства составит около 20 млрд рублей. В частности, планируется строительство двух новых корпусов общей площадью 40 тыс. кв. м. Стройка закончится в конце 2024 года, ввод в эксплуатацию новых площадей позволит создать свыше 100 новых рабочих мест. Завод уже приобрел около 200 единиц нового оборудования, часть из которого уже задействована в производстве.

«Я всегда говорил и говорю, что «Мотовилиха» – это часть истории, это гордость Пермского края, – отметил Дмитрий Махонин. – Кроме того, это еще и будущее нашего региона. Предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед». По словам губернатора, выход из процедуры банкротства даст предприятию дополнительный стимул к развитию. Отдельно глава Пермского края поблагодарил за разрешение ситуации с банкротством правительство и президента Владимира Путина. Губернатор рассказал, что глава государства лично принял решение о «закрытии вопроса» с несостоятельностью завода и глубокой модернизации производственных мощностей предприятия. Дмитрий Махонин считает также, что своими производственными успехами «Мотовилиха» прежде всего обязана своему профессиональному коллективу. По словам главы Прикамья, на заводе сложилось много трудовых династий, которые своим упорным трудом приумножают славу пермских оружейников. «Наша основная задача на сегодняшний день – как можно быстрее приступить к реализации инвестиционной программы, которая, по сути, должна преобразить завод», – пояснил губернатор.

Отдельно Дмитрий Махонин упомянул об успешной работе Центра профессионального развития «Мотовилихинских заводов», деятельность которого позволяет желающим бесплатно получить новую рабочую профессию. «Уверен, его возможности будут расширены, что позволит привлечь на предприятие больше молодежи. Для нас важно, чтобы молодые люди связывали свою жизнь с Пермским краем», – подчеркнул глава региона.

Член военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко на встрече с коллективом «Мотовилихи» отметил, что сегодня предприятие выпускает самые современные системы вооружения и достойно справляется с растущим гособоронзаказом. «Завод растет, завод хорошеет во многом за счет того, что здесь работают ответственные и обязательные люди, – убежден он. – Все задачи, которые были поставлены на этот год, решены». Михаил Осыко сообщил, что в следующем году завод ожидает серьезный рост заказов. «Думаю, их прибавится раза в два», – уточнил он.

Управляющий директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин поблагодарил трудовой коллектив предприятия за то, что его сотрудники являются не только профессионалами своего дела, но и настоящими патриотами Родины. «Горжусь тем, что руковожу таким легендарным предприятием и взаимодействую с профессиональным коллективом. Предприятие завершило процедуру банкротства, и завод начинает новую веху своей истории. Благодарю Дмитрия Махонина за поддержку предприятия. Отдельные слова благодарности – нашему президенту Владимиру Путину. Та процедура торгов, которая завершилась, была на его личном контроле», – отметил Сергей Дядькин.

В конце визита Дмитрий Махонин и Михаил Осыко наградили наиболее отличившихся заводчан. Работники «Мотовилихинских заводов» были отмечены Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, а также Благодарностями ГК «Ростех». Трем заводчанам было присвоено звание «Почетный машиностроитель», еще трое были награждены медалью Калашникова за отличие при создании современных образцов боевой техники.