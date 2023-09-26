Рабочий свердловского завода погиб в зоне спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб 44-летний военный из Серова (Свердловская область) Раис Губайдуллин. В пресс-службе администрации уральского города сообщили, что он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации в сентябре прошлого года. 15 сентября этого года военный погиб при выполнении боевых задач в Луганской Народной Республике.

Раис Губайдуллин родился в Серове в 1978 году. По окончании школы он получил высшее образование, а затем начал работать в охране Серовского завода ферросплавов. Позже он стал разливщиком стали на предприятии. В период участия СВО уралец был награжден медалью маршала Жукова и медалю «За воинскую доблесть» II степени.

Прощание с Раисом Губайдуллиным пройдет сегодня, 26 сентября, в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на ул. Карбышева, 15А.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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