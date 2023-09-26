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Пермская производственная компания примет участие в международной выставке «Агропродмаш»

Пермская компания «Меридиан» готовится принять участие в международной выставке «Агропродмаш-2023», которая пройдет с 9 по 13 октября в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Выставка будет посвящена оборудованию, машинам и ингредиентам для пищевой и перерабатывающей промышленности. На ней «Меридиан» представит робота для захвата и укладки продукции производительностью до 1 тыс. единиц в час. Этот робот может быть интегрирован в различные отрасли, включая пищевую, алкогольную, а также производство воды и напитков.

На выставке предприятие «Меридиан» разместится на стенде под номером D15 в павильоне №1.

Компания «Меридиан» производит и интегрирует промышленное оборудование и технические решения для маркировки. Предприятие выполняет полный спектр услуг, связанных с внедрением роботизированных и автоматизированных систем на производственные площадки заказчиков, а также занимается разработкой программного обеспечения и проведением пусконаладочных работ. Посетители выставки «Агропродмаш» смогут встретиться с техническими специалистами компании, обсудить проекты, узнать о последних новостях индустрии и получить ответы на интересующие вопросы.

ООО «Меридиан»

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