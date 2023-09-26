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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: США втрое нарастили частоту разведывательных полетов у Крыма

США и их союзники по НАТО втрое нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма — с 7 до 21 в неделю. Это следует из данных Flightradar24, проанализированных «РИА Новости».

Согласно архивам треков портала, которые приводит агентство, 21 полет в районе Крыма был выполнен за неделю с 18 по 24 сентября разведывательными самолетами и стратегическими БПЛА США совместно с разведчиками стран НАТО.

Так, над восточным побережьем Румынии летали P-8A Poseidon и EP-3E Aries II США и RC-135W Rivet Joint Великобритании. 16 вылетов осуществляли США. В начале 2023 года в среднем за неделю в черноморском регионе выполнялись пять полетов.

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