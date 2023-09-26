В Кореновске учителя осудили на 12 лет за склонение подростков к наркотикам

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего преподавателя иностранного языка в Краснодарском крае по обвинению в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков (п. «а», «б» ч.3 ст.230 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

По данным следствия, 36-летний мужчина в апреле 2022 года «путем уговоров и убеждений у себя в квартире» в Кореновске «склонил двоих подростков» 16 и 17 лет к употреблению «синтетического наркотика».

Как говорится в сообщении прокуратуры, это вызвало наркотическую зависимость подростка, а один из них был госпитализирован. Осужденный признал вину, уточнили в прокуратуре.

Лусине Баласян