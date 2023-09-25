Спикер вышел из ВАЗа

На должность председателя думы восьмого созыва Тольятти избран начальник управления по персоналу обществ группы «АвтоВАЗ», единоросс Сергей Рузанов. Вице-спикером стал генеральный директор АО «АВТОВАЗТРАНС» Николай Спиваков. Заместителями председателя избрали также представителей «ЕР» Алексея Степанова и Александра Денисова. Все шесть комиссий думы возглавили единороссы. «Единая Россия» победила на выборах в гордуму Тольятти, получив 30 из 35 мандатов. По одному мандату получили представители КПРФ и ЛДПР, остальные три — самовыдвиженцы. В прошлом созыве большинство мест в гордуме занимали ­коммунисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый спикер гордумы Тольятти Сергей Рузанов отметил, что «нужно в сжатые сроки погрузиться в работу думы» не только ему, но и новоизбранным депутатам — их 25 из 35 человек

Фото: dumatlt.ru Новый спикер гордумы Тольятти Сергей Рузанов отметил, что «нужно в сжатые сроки погрузиться в работу думы» не только ему, но и новоизбранным депутатам — их 25 из 35 человек

Фото: dumatlt.ru

На должность председателя думы Тольятти восьмого созыва избран начальник управления по персоналу обществ группы «АвтоВАЗ», депутат восьмого избирательного округа от «Единой России» Сергей Рузанов. Решение принято по итогам тайного голосования депутатов на первом заседании нового созыва городского ­парламента.

«Для меня эта должность — совершенно новый опыт. Нужно в сжатые сроки погрузиться в работу думы не только мне, но и большинству депутатов, ведь в новом созыве 25 из 35 человек никогда ранее депутатами не были. Тольятти набрал высокие темпы развития. Наша задача совместно с исполнительной властью сосредоточиться на актуальных для города вопросах, не снижая заданного темпа»,— отметил на заседании Сергей Рузанов. Думу прошлого созыва пять лет возглавлял Николай Остудин. В новый созыв городского парламента он не ­избирался.

На должность первого заместителя спикера назначили Николая Спивакова («ЕР»), генерального директора АО «АВТОВАЗТРАНС». Заместителями председателя избрали также представителей «Единой России» Алексея Степанова и Александра Денисова. Господин Степанов был депутатом Самарской губернской думы до 2021 года, затем в 2022 году был избран в думу Тольятти. Александр Денисов работал в гордуме более 20 лет.

Также на заседании думы выбрали руководителей шести комиссий — представителей «Единой России». Татьяна Никонорова и Виталий Подоляко сохранили свои руководящие места в комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по социальной политике соответственно. Руководителем комиссии по городскому хозяйству назначили директора ООО «Поволжское производственное объединение» Александра Дорожкина. Комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию будет руководить глава Индустриального парка ООО «Тольяттикаучук» Дмитрий Шевелев. Дмитрий Микель будет управлять комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Господин Микель был председателем гордумы шестого созыва. Ветеран СВО, тренер-преподаватель по рукопашному бою в Поволжской академии боевых искусств Александр Шарков возглавил комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Ранее в результате трехдневного голосования представители «Единой России» победили на выборах в гордуму Тольятти. Единороссы получили 30 мандатов из 35 в восьмом созыве. От КПРФ в новый состав гордумы избрался лишь Василий Воробьев, депутат прошлого созыва. Еще в одном округе победил представитель ЛДПР Натаниэль Папурин. Остальные три места получили самовыдвиженцы Лариса Руднева, Дмитрий Лаврусь и Антон Емельянов. Представители «Справедливой России — Патриотов — За правду» («СРПЗП») не поучили места в новом созыве думы. При этом в Тольятти была зафиксирована самая низкая явка избирателей в регионе. По данным областного избиркома, на 18:0010 сентября в городе проголосовало лишь 29% избирателей. В прошлом созыве большинство мест в гордуме занимали ­коммунисты.

Ани Айвазян