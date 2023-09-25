«Яндекс Погода»: 25 сентября в Черноземье будет облачно, до +26°

Во вторник, 26 сентября, погода на территории регионов Черноземья будет преимущественно облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +21° до +26°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается ясная погода и температура воздуха +26°. Прохладнее всего во вторник будет жителям Орла, где погода обещает быть облачной, а столбик термометра поднимется до +21°. В остальных регионах Черноземья 26 сентября будет облачно с прояснениями. В Воронежской и Курской областях температура достигнет +23°, в Липецкой и Тамбовской — +22°.

Мария Старикова