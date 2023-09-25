У Ялтинского заповедника потушили пожар площадью 5 тысяч квадратных метров

В Крыму неподалеку от Ялтинского горно-лесного заповедника потушили пожар площадью 0,5 га. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым» Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Сообщение о возгорании в районе ущелья Уч-кош поступило диспетчеру в 05:20. Ликвидацию пожара осложняли порывистый ветер и сухая растительность.

Всего к ликвидации пожара привлекли 22 человек и восемь единиц спецтехники. Полностью потушить возгорание удалось к 13:00. Огонь не зашел на территорию заповедника.

Анастасия Донскова

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