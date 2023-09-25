В Кореновске осудили учителя за склонение подростков к употреблению наркотиков

В Кореновске учителя иностранных языков осудили на 12 лет лишения свободы за склонение двух подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в апреле 2022 года, находясь у себя в квартире в компании двух молодых людей в возрасте 16 и 17 лет, мужчина убедил гостей принять внутривенно синтетический наркотик. В результате этих действий один из подростков попал в больницу, у второго развилась зависимость.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков, что повлекло тяжкие последствия). Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Анастасия Донскова

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