Машина выехала из реестра

Верховный суд вернул в Краснодар на пересмотр дело о продаже заложенного в банке кредитного автомобиля. Запись о залоге исчезла из соответствующего реестра уведомлений, подведомственного Федеральной нотариальной палате, через четыре дня после ее внесения. Высшая судебная инстанция потребовала от краснодарских судей разобраться, что произошло с записью о залоге. Эксперты поясняют, что причиной появления в деле противоречивых доказательств могла стать как фальсификация документов, так и технический сбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатель автомобиля в суде заявил, что не был в курсе того, что машина находится в залоге у банка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Покупатель автомобиля в суде заявил, что не был в курсе того, что машина находится в залоге у банка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отменил решения Краснодарского краевого и Четвертого кассационного судов общей юрисдикции по делу о признании добросовестным приобретателем покупателя заложенного в банке автомобиля и направил вопрос на пересмотр в апелляцию. Судебный акт опубликован на сайте высшей судебной инстанции.

Как следует из решения, жительница Краснодара в конце августа 2020 года приобрела автомобиль в кредит, выданный ПАО «БыстроБанк» под залог купленной машины. Впоследствии, когда женщина не смогла платить по кредиту, она в феврале 2021 года продала авто. Банк, обратился в суд с заявлением о взыскании денег по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога (автомобиль). Новый покупатель машины Саша Бабеян был привлечен в дело соответчиком. Он предъявил банку встречный иск – о признании его добросовестным приобретателем и прекращении залога. Мужчина обосновал свои требования тем, что на момент покупки сведения о залоге автомобиля на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) отсутствовали.

Первомайский суд Краснодара взыскал с первоначальной покупательницы авто задолженность по кредитному договору в пользу банка, однако обращать взыскание на саму машину отказался, потому что удовлетворил требования Саши Бабеяна.

Как установили суды, уведомление о залоге машины появилось на сайте ФНП 26 августа 2020 года. Конечный покупатель господин Бабеян представил в суд выписку о том, что приобретенная им машина исключена из реестра уже четыре дня спустя. Удовлетворяя иск Саши Бабеяна, Первомайский суд исходил из того, что на момент приобретения им автомобиля истец был убежден в отсутствии правопритязаний на предмет покупки и является добросовестным приобретателем.

Краснодарский краевой суд, отменил это решение на том основании, что мужчина запросил данную выписку лишь 10 месяцев спустя после сделки. При этом в материалах дела не было доказательства того, что банк направлял какие бы то ни было уведомления об исключении сведений о залоге машины из реестра. В этой позиции краевую коллегию поддержали судьи Четвертого кассационного суда.

Верховный суд, отправляя дело на новое рассмотрение, указал, что стороны представили противоречивые доказательства, указывающие как на действительность залога и наличие информации о нем в реестре, так и на его прекращение с исключением из реестра соответствующей записи. Не разрешив вопрос о сохранении или прекращении залога на автомобиль и наличии сведений о залоге в реестре, правильно рассудить этот спор нельзя, посчитал ВС РФ.

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос поясняет, что взаимоисключающие доказательства по делу моли возникнуть как ввиду недобросовестного поведения одной из сторон, в том числе фальсификации выписок, так и технического сбоя. Что конкретно произошло в данном случае, по словам адвоката, предстоит установить краевому суду при пересмотре дела. «Предположительно, суд запросит расширенную выписку по данному залогу из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, там должны быть отражены все операции по данному залогу. Кроме того, запрос может быть направлен в Фонд “Центр инноваций и информационных технологий”, который осуществляет техническую поддержку данного реестра. Ответы Фонда по запросам суда о наличии или отсутствии залога на определенную дату, дате размещения соответствующей информации в реестре также признаются судами в качестве допустимого доказательства»,– поясняет эксперт.

Но, чтобы защитить себя от подобных притязаний, юрист рекомендует пользоваться сервисом ФНП и проверять наличие или отсутствие сведений о залоге машины в день сделки. «Самое минимальное, как можно подстраховаться, это хотя бы зайти на сайт ФНП, проверить машину по VIN-номеру и сделать распечатку страницы. В принципе, этого должно быть достаточно. Но на практике сайт иногда выдает сообщение, что предоставляемые им сведения могут быть не полными, поэтому будет идеально, если запросить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества через нотариуса. Сделанную распечатку или выписку нужно просто положить в папку с документами на машину и хранить на случай подобных судов»,– советует госпожа Бурнос.

Михаил Волкодав

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