VK включила аудиокнигу

На российском рынке аудиокниг появился новый крупный игрок: «ВКонтакте» объявила о запуске нового раздела в сервисе «VK Музыка». Пользователи найдут в каталоге мировые бестселлеры, классическую и детскую литературу, фантастику и современную прозу, обещают разработчики. Эксклюзивным для пользователей стал доступ к фэнтези под названием «Четвертое крыло», а также работам философа Юваля Ноя Харари в озвучке Сергея Бурунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сможет ли VK завоевать конкурентный рынок? В прошлом году продажи аудиокниг упали на 10%, до 3 млрд руб., сообщал «Литрес». Но гендиректор издательства «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев считает, что со временем рынок вырастет, и большому игроку найдется место:

«У рынка аудиокниг есть потенциал. И чем больше платформ, тем лучше, потому что они будут его расширять. Но дальше все зависит от конкретных действий игроков, от того, насколько качественно они станут работать с аудиторией, потому что она требовательная. Такие сервисы уже есть у "Яндекса", "Литрес", МТС, поэтому конкуренция в данном сегменте очень серьезная.

Насколько я знаю, у VK ограниченный каталог книг, то есть у нее нет более 70% художественных произведений, более 50% нон-фикшн. Поэтому давать прогнозы по ее доле на рынке в настоящий момент сложно, как и говорить про будущее продвижение, потому что у компании серьезные конкуренты, у которых полный каталог. Перспективы коллег из VK до конца непонятны».

Собеседники “Ъ FM” допускают, что в следующем году компания VK может занять на рынке аудиокниг долю в 5-10%. В частности, аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын считает, что возможностей для этого у нее более чем достаточно: «Основной актив VK — колоссальная аудитория, готов канал коммуникации для каждого из нас. При этом соцсеть благодаря большим данным довольно хорошо нас всех знает и знает, кому и что предлагать.

Поэтому продвижение собственных сервисов VK может быть довольно эффективным. Благодаря медийной мощи компания вполне может рассчитывать на несколько процентов рынка аудиокниг.

Не секрет, что пользователи "ВКонтакте" исторически выкладывали туда различный контент, в том числе книги. И вот тут есть лишняя возможность выдать то или иное произведение человеку, который ищет контент. Весь этот рынок оценивают где-то в 3,5 млрд руб., и даже если VK займет 10%, мы получаем лишь 300 млн руб. дохода в год. Это, конечно, много, но не по меркам компании. Аудиокниги в лучшем случае составят 0,3% от общей выручки, и приоритетным для VK этот проект не станет».

В прошлом году лидером рынка цифровых книг и сегмента аудиокниг стала группа компаний «Литрес». В конце 2022 года на этот рынок вышел сотовый оператор МТС, который запустил платформу цифровых книг «Строки», а также «Яндекс», включивший в подписку «Яндекс Плюс» сервис Bookmate. К тому же компания дистрибутирует аудиокниги в музыкальном приложении «Яндекс. Музыка». По данным VK, в первом квартале текущего года средняя месячная аудитория «VK Музыки» в России превысила 41 млн человек.

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Андрей Загорский